Bant Mag ve Le Guess Who? işbirliğiyle, özel İngilizce festival blogumuz yayında!

Avrupa’nın en prestijli festivallerinden Le Guess Who?, bu sene 9-12 Kasım tarihlerinde Utrecht’te gerçekleşecek. Pharoah Sanders’tan Margaret O’Hara, Ahmed Fakroun’dan Sun Ra Arkestra’ya kadar yüzden fazla müzisyen veya grubun sahne alacağı festivalin medya partneri olarak hazırladığımız özel İngilizce blog yayında!

Hollanda’nın Utrecht şehrinde düzenlenen Le Guess Who?, bu yıl 11. senesini kutluyor. Küratörlüğünü Grouper, Shabazz Palaces, Parfume Genius, Han Bennink ve Jerusalem in My Heart’ın üstlendiği festival programı kapsamında birçok önemli isim ve farklı coğrafyalardan eklektik bir seçki bir araya geliyor. Türkiye’den de Ekin Fil’in katılacağı festival, müzikal sınırları aşındıran ve keşfe alan açan bir yapıya sahip.

Festivalin resmi medya partneri olarak Le Guess Who? 2017’ye özel olarak hazırladığımız İngilizce blog bugün itibariyle yayında. Suuns’dan tanıdığımız Ben Shemie’nin festivalin geçmiş yıllarına dair deneyimleri, Altın Gün’ün Türkiye’den 10 favori psikedelik seçkisi, festivalde sahne alacak METZ’den yeni albüme dair açıklamalar ve dahası sık sık güncellenecek bantmag.com/eng/lgw/ adresinden takip edilebilir. Bant Mag. Le Guess Who? özel sayısı ise İngilizce ve Türkçe sürümleriyle Kasım ayında geliyor.