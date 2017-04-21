Barlas Tan Özemek, 23 Nisan Pazar akşamı Moda Sahnesi’nde

Bugüne kadar Korhan Futacı, Yasemin Mori, Konstrukt, Marika, Gaye Su Akyol ve Bülent Ortaçgil gibi isimlerle birlikte çalan müzisyen, besteci ve prodüktör Barlas Tan Özemek, kendi şarkılarından oluşan canlı performansıyla 23 Nisan Pazar akşamı saat 21:00’de Moda Sahnesi’nde olacak.

Şu sıralar ilk albümü için hazırlıklarını sürdüren Barlas Tan Özemek, önümüzdeki haftalarda yeni kayıt ve şarkılarıyla karşımıza çıkacak. Dün akşam yayınlanan Akustikhane programının konuğu olan Barlas Tan Özemek, söz konusu programda şarkılarından bir seçkiyi seslendirdi. Özemek’in Akustikhane performansından “Çirkin Kızım”ı aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilir, 23 Nisan Pazar akşamı gerçekleşecek konserin detayları için de buraya tıklayabilirsiniz.