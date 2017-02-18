Barlas Tan Özemek ve Selim Saraçoğlu, bu akşam Peyote’de

Yeni albümü için hazırlıkları sürdüren Barlas Tan Özemek, bu akşam Selim Saraçoğlu ile birlikte Peyote sahnesinde olacak.

Başka Bir Vaha albümünü geçtiğimiz yılın sonlarına doğru yayınlayan Selim Saraçoğlu, bu kez Barlas Tan Özemek ile birlikte hazırladıkları parçaları seslendirmek için Peyote sahnesinde olacak. Bu arada, önümüzdeki haftalarda “Ayna Kırıldı” parçasını single olarak yayınlamaya hazırlanan Barlas Tan Özemek, yeni albümü için hazırlıkları sürdürüyor. Yerli sahnenin iki nefis şarkı yazarının birbirlerinin parçalarını ilk kez birlikte çalacakları performansları bu akşam Peyote’de gerçekleşecek. Etkinlikle ilgili detayları buradan takip edebilirsiniz.