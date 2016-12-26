Barlas Tan Özemek’ten yeni bir şarkı: “Oy Beni”

Solo kariyerinin ilk şarkılarını geçtiğimiz bahar aylarında yayınlayan Barlas Tan Özemek, yılın son günlerinde “Oy Beni” isimli yeni şarkısıyla karşımıza çıktı.

İlk solo albümünün hazırlıklarını sürdüren Özemek’in klibiyle birlikte yayınlanan yeni şarkısı “Oy Beni”, Enver Gökçe’nin aynı isimli şiirinden şarkılaştırılmış. Şarkının İstanbul’dan hem iç açıcı hem de rahatsız edici çeşitli manzaralar önünde şarkısını söyleyen Barlas Tan Özemek’i gördüğümüz klibin yönetmenliğini de Osman Nuri İyem üstleniyor.

Daha önce Kara Orkestra, Marika, Yasemin Mori ve nice isimle birlikte karşımıza çıkan Barlas Tan Özemek’in yeni şarkısı “Oy Beni” için çekilen klibi aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.