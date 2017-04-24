Bas virtüözü Janek Gwizdala, 7 Mayıs’ta Bant Mag. Havuz / Bina’da.

Los Angeles’ta yaşayan dünyaca ünlü İngiliz bas gitarist Janek Gwizdala, Last Minute World Tour kapsamında 7 Mayıs Pazar akşamı Bant Mag. Havuz / Bina’da sahne alacak.

Kariyerine 7 solo albüm sığdıran virtüöz, videobasslessons.tv isimli bas gitar dersleri sitesi ve geçtiğimiz sene başlattığı ve her gün yeni bir video paylaştığı Youtube kanalı sayesinde dünya çapında güçlü ve sadık bir takipçi kitlesine ulaştı. Önümüzdeki aylarda yeni bir solo albüm ve Nerve’den tanıdığımız ünlü basçı John Davis ile bir duo albüm yayınlamak üzere olan sanatçı, çeşitli efektler ve loop pedalları kullanarak kendi eserlerini çaldığı solo turnesinin Avrupa ayağına, Bant Mag. ve Bora Bekiroğlu organizasyonuyla İstanbul’dan başlayacak.

Bu özel gecede yerinizi ayırtmak için bant@bantmag.com veya lastminute@borabekiroglu.c om adresinden iletişime geçebilirsiniz. Konsere dair detaylar ve güncellemeler için de buraya tıklamanız yeterli.