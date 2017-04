Başrolünde Alison Brie’yi izleyeceğimiz yeni Netflix dizisi “Glow”dan ilk görüntüler

Orange Is The New Black ve Weeds dizilerinin senaristi Carly Mensch ve Homeland‘in yapımcılarından Liz Flahive imzası taşıyan yeni Netflix dizisi Glow, 80’lerin aynı isimli, kadın güreşini konu eden televizyon programı ve programda yer alan oyunculardan Ruth Wilder’ı konu ediyor. Dizide Wilder’ı canlandıracak isimse Community dizisiyle tanınan Alison Brie. Glow‘dan ilk görseller yayınlandı.

İşsiz kalmış bir oyuncu olan Ruth Wilder’ın hayallerini gerçekleştirerek kadınlar güreş ligine girme macerasını konu edecek dizi, 1980’lerin Los Angeles’ında geçecek. Gorgeous Ladies Of Wrestling (Güreşin Harika Kadınları) isimli güreş ligi, Las Vegas’ta geçen ve küçük skeçler, müzik performansları ve gerçek güreş müsabakalarının gerçekleştiği bir şov programıyla da televizyonda yer almıştı. Söz konusu programla aynı ismi taşıyacak olan dizinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak.

28 Haziran’da Netflix’te yayınlanacak dizide hikayesi anlatılacak Ruth Wilder’ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı diziden görücüye çıkan ilk fotoğraflar aşağıda.