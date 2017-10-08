Başrolünde John Krasinski’yi izleyeceğimiz Amazon dizisi “Jack Ryan”dan fragman

New York Comic Con’daki Amazon panelinde kanalın yeni yapımlarından Jack Ryan‘ın ilk fragman görücüye çıktı. Daha önce de çeşitli uyarlamaları çekilen Jack Ryan‘ın Amazon dizisinde başrolde izleyeceğimiz isim de The Office dizisiyle tanınan John Krasinski.

Bugüne kadar aralarında Harrison Ford, Alec Baldwin ve Chris Pine gibi isimlerin yer aldığı birçok oyuncu tarafından çeşitli Hollywood yapımlarında canlandırılan karakterin modern bir uyarlamasını izleyeceğimiz dizinin yapımcılığını da Carlton Cuse ve Graham Roland üstleniyor. CIA’de çalışan bir analiz uzmanının maceralarını konu edecek dizinin ilk sezonu 2018 yılında izleyiciyle buluşacak ve sekiz bölümden oluşacak.