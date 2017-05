Başrolünde Kirsten Dunst’ı izleyeceğimiz korku gilmi “Woodshock”tan ilk görüntüler

Özellikle moda alanındaki çalışmalarıyla tanınan Kate ve Laura Mulleavy’nin senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği korku filmi Woodshock, kullandığı bir uyuşturucunun ardından kendini derin bir paranoyanın içinde bulan bir kadını konu ediyor. Başrolünde Kirsten Dunst’ı izleyeceğimiz filmden ilk fragman yayınlandı.

Black Swan filminin kostüm tasarımlarına imza atan ikiz kardeşlerin ilk uzun metraj filmi olan Woodshock, kaybolmuş ve paranoyak ruh halini görsel olarak yansıtmaya çalışırken yeni bir anlatım biçimi geliştiriyor. Filmin oyuncu kadrosunda son olarak Ghost In The Shell‘de izlediğimiz Pilou Asbæk ve Richard Linklater’ın Boyhood filminde de rol alan kızı Lorelei Linklater da bulunuyor.

15 Eylül’de ABD’de gösterime girecek olan filmin Türkiye için belirlenmiş bir vizyon tarihi şu an bulunmuyor.

Kirsten Dunst’ı bu yıl izleyeceğimiz filmler arasında, önümüzdeki haftalarda Cannes Film Festivali’nde yarışacak olan The Beguiled da yer alıyor. Ünlü oyuncunun bir sonraki projesiyse, The Lobster‘ın yönetmeni Yorgos Lanthimos imzalı televizyon filmi On Becoming A God In Central Florida olacak.