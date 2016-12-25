Başrolünde Michael Fassbender’ı izleyeceğimiz “Alien: Covenant”tan fragman

Yönetmen Ridley Scott, kendi yarattığı Alien evreninde geçtiğimiz yıllarda Prometheus filmiyle başladığı yeni üçlemesinin ikinci filmiyle karşımıza çıkıyor. Başrollerde Michael Fassbender, Katherine Waterston, Guy Pearce, Danny McBride ve Noomi Rapace gibi isimleri izleyeceğimiz Alien: Covenant‘tan ilk fragman geldi.

19 Mayıs 2017’de gösterime girecek olan Alien: Covenant, ismini filmin büyük kısmının geçeceği uzay gemisinden alıyor. Covenant isimli gemideki mürettebatın, galakside henüz keşfedilmemiş ve kutsal olarak kabul edilen bir bölgenin başlı başına bir kabusa dönüşmesini konu eden filmin senarist ekibinde Michael Green, John Logan ve Jack Paglen bulunuyor.

Son olarak geçtiğimiz yıl Martian filmiyle karşımıza çıkan Ridley Scott, 1979 yılında başlattığı evrende hikayeler anlatmayı sürdürüyor. Alien: Covenant‘tan yayınlanan fragmanı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.