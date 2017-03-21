Başrolünde Rachel Weisz’ı izleyeceğimiz “My Cousin Rachel”dan fragman

Notting Hill filmiyle tanınan Roger Michell’ın dört yıllık aranın ardından çektiği ilk uzun metraj filmi olan My Cousin Rachel, iki kuzen arasında geçen epey gerilimli bir hikayeyi konu ediyor. Başrolünde Rachel Weisz’ı izleyeceğimiz filmden yeni bir fragman yayınlandı.

9 Haziran’da gösterime girecek olan filmin senaryosu, Daphne Du Maurier imzalı romandan sinemaya da Roger Michell tarafından uyarlanmış. Oyuncu kadrosunda Sam Claflin, Iain Glen ve Pierfrancesco Favino gibi isimlerin yer aldığı filmden merak uyandıran fragmanı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.