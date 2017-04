Başrolünde Sam Elliot’ı izleyeceğimiz “The Hero”dan ilk görüntüler

I’ll See You In My Dreams filmiyle tanınan Brett Haley’nin yönetmenliğini üstlendiği The Hero, galasını Sundance Film Festival’da yapmıştı. Başrolünde Sam Elliot’ın yer aldığı filmin ilk fragmanı, internetteki yerini aldı.

The Big Lebowski, Up In The Air ve We Were Soldiers gibi filmlerdeki performanslarıyla akıllarda yer eden Sam Elliot, The Hero‘daki performansıyla birçok sinema otoritesinden övgüler toplamayı başardı. Yaşı yetmişi geçmiş, yıldız bir ses sanatçısını canlandıran Sam Elliot’a söz konusu filmde eşlik eden oyuncular arasında Krysten Ritter, Nick Offerman ve Laura Prepon bulunuyor.

Daha önce yönetmenle I’ll See You In My Dreams filminde de çalışan Sam Elliot, önümüzdeki yılın merakla beklenen yapımlarından A Star Is Born‘da da rol alacak. Yılın en çok konuşulacak performanslarından birini izleyeceğimiz The Hero‘dan yayınlanan ilk fragman aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.