Baştan sona yenilikçi: 13Year Cicada

Bant Mag. No:56’da yer alan keşiflerimizden biri de Berlinli deneysel pop topluluğu 13Year Cicada.

Yazı: Ege Yorulmaz – İllüstrasyon: Türksen Kızıl

13Year Cicada, geçtiğimiz aylarda ilk albümü Totem Tongue’ı Barcelonalı plak şirketi Gandula Records’tan çıkardı. Grubun ismi 13 yıl boyunca yerin altında beslenen özel bir böcek türünden geliyor. Cicada böceklerinin grupla ortak yanıysa, 13 yılın sonunda toplu olarak ve tek bir hücumda yeryüzüne çıkıyor olması; tıpkı 13Year Cicada’nın müziği gibi.

Totem Tongue’da grup janrlar arası müzikal bilgi ve deneyimini tek bir hücumda yeryüzüne çıkarıyor. Albümdeki parçalar cazvari havasını koruyarak noise, psikedelik ve synth-pop gibi türlere göz kırpıyor. Albüm boyunca süren deneysel vokaller, kulağa doğaçlama gibi gelse de çeşitli yönlerde gelişmiş sofistike teknikleri bir araya getiriyor ve müziğe nev-i şahsına münhasır bir tavır takıyor. Albüm baştan sona yenilikçi ve son dönemde çıkan hiçbir müziğe benzemeyişiyle oldukça heyecan verici. Totem Tongue, kesinlikle vaktinizin 40 dakikasını hak ediyor, yakın zaman içinde keşfedeceğiniz en iyi müzikle karşı karşıya olabilirsiniz. 13Year Cicada Berlin’de ikamet etse de önümüzdeki aylarda Avrupa turnelerini tamamlıyor olacak.

“Teftiş: Bu ay ne dinlesem?” dosyasının tamamı için buraya tıklayarak Bant Mag. No:56’ya ulaşabilirsiniz.