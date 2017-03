“Batman: Almost Got ‘Im” kart oyunu

Müthiş oyun ve figür tasarımlarına imza atan Cryptozoic, Batman: The Animated Series‘ten yola çıkarak bir hayli eğlenceli ve seri bir kart oyunu ile karşımızda.

Nedir?

Batman: The Animated Series‘in klasikler arasında yerini alan “Almost Got ‘Im” bölümünden yola çıkarak tasarlanan oyunda Gotham City’nin kötü karakterlerinin bir araya gelip poker oynadığı bir senaryo takip ediliyor. Batman’in kılık değiştirerek kötü karakterlerin arasına sızıp planlarını öğrendiği söz konusu bölümde olduğu gibi, oyunun amacı da oyuncular arasında gizlenmiş olan Batman’i bulmak. Toplam oyun süresi ortalama otuz dakika olarak açıklanan Batman: Almost Got ‘Im‘de Joker, Penguin ya da Two-Face gibi karakterlerden biri ya da Batman olabilirsiniz. Oyun 5 ila 8 kişi ile oynanıyor.

Nereden bulurum?

Oyun geçtiğimiz günlerde Think Geek üzerinden sınırlı sayıda satışa sunuldu.