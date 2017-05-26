“Batman and Harley Quinn”den bir fragman daha

DC Entertainment ve Warner Bros. Pictures işbirliğiyle hazırlanan Batman and Harley Quinn animasyonu, bu yaz DVD ve Blu-Ray formatılarında satışa çıkıyor. Yönetmenliğini Sam Liu’nun üstlendiği ve Batman, Harley Quinn, Nightwing ve Poison Ivy gibi DC Comics karakterlerini bir araya getiren animasyon filmden bir fragman daha görücüye çıktı.

Poison Ivy ve Floronic Man’in korkunç planlarını bozmak için Harley Quinn’le güçlerini birleştirmeye karar veren Batman’i, bugüne dek birçok animasyon yapımda olduğu gibi Kevin Conroy seslendiriyor. Daha önce Batman: The Animated Series‘de Nightwing karakterini seslendiren Loren Lester da bu filmde aynı karakterle karşımıza çıkacak. Filmde son dönemin popüler karakterlerinden biri olan Harley Quinn’i seslendirecek isimse The Big Bang Theory oyuncularından Melissa Rauch.

Batman ve animasyon denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Bruce Timm’in yapımcı ekibinde yer aldığı Batman and Harley Quinn‘den yayınlanan yeni görüntüler aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.