Batman ve Looney Tunes karakteri Elmer Fudd’ı karşı karşıya getiren çizgi roman yolda

DC Comics kahramanlarının farklı evrenlerden karakterlerle karşı karşıya geldiği çizgi roman serileri kimi zaman okuyucular tarafından çok ilgi görmese de yayınevi sürekli ilginç denemelerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Daha önce Ninja Turtles, Sherlock Holmes ve The Beatles gibi farklı karakter ve ekiplere karşı mücadele verdiğini gördüğümüz Batman’in Tom King ve Lee Weeks ortaklığıyla hazırlanan yeni çizgi romandaki düşmanı Looney Tunes evreninin şapşal tavşan avcısı Elmer Fudd.

Son yıllarda özellikle sinema uyarlamalarında karanlık taraflarının ön plana çıkarıldığı Batman karakterini Looney Tunes evreninden bir karaktere karşı görmek ilginç olacaktır. Yine de Batman / Elmer Fudd Special #1′dan yayınlanan ilk görseller, bizi Gotham City’nin karanlık atmosferinde geçecek bir hikayenin beklediğine işaret ediyor.

48 sayfalık ve tek maceralık kitap 28 Haziran’da raflarda olacak. Daha önce Batman v3 serisiyle Kara Şövalye’yi kaleme alan Tom King, DC Comics’in Justice League, Nightwing ve Teen Titans gibi diğer serileriyle de karşımıza çıkmıştı. Çizer Lee Weeks ise Batman Chronicles, Batman: Legends of The Dark Knight ve Detective Comics serilerinin çeşitli bölümlerinde Batman’i çizmişti. Weeks’in daha önce yayınlanan çizgi romanları arasında Superman, Thor, Spider-Man ve Daredevil gibi popüler kahramanların maceraları bulunuyor.