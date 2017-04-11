BBC, yeni “Doctor Who” sezonunun kamera arkası görüntülerini yayınladı

Peter Capaldi’nin rol alacağı son Doctor Who sezonu, 15 Nisan’da başlıyor. 12. Doktor’un Bill Potts isimli yeni bir partnerle karşımıza çıkacağı sezonun kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Peter Capaldi’nin bu sezonun ardından diziden ayrılacağını açıklamasının ardından 13. doktor için çeşitli adaylar gündeme geldi. BBC’nin radikal bir değişikliğe gidip, dizinin ana karakterini bir kadın oyuncu olarak seçmesi de olası gözüküyor. Tilda Swinton, Ben Whishaw, Billie Piper, Richard Ayoade ve Rupert Grint’in isimleri şu sıralar söz konusu rol için gündemde.

Onuncu Doctor Who sezonunun çekimlerinden görüntüler ve dizi ekibiyle yapılmış röportajların yer aldığı kısa video aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.