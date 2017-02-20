BBC’nin “The Blue Planet II” serisinin anlatıcısı David Attenborough oldu

BBC’nin 2001 yılında yayınladığı belgesel serisi The Blue Planet‘in ikincisi için hazırlıklar sürüyor. Okyanusların derinliklerine dalan serinin anlatıcılığını üstlenecek isim, İngiliz sanatçı David Attenborough oldu.

İlk seride de yazar ve seslendirmen olarak görev alan Attenborough, The Blue Planet II hakkında yaptığı açıklamalarda yeniden söz konusu seride yer alacağı için duyduğu mutluluğu dile getirdi: “Dünyamızın büyük kısmını kapsayan ama hala büyük gizemlerle dolu olan okyanusların yer altı dünyasına doğru çıkılan yeni keşfin bir parçası olduğum için fazlasıyla heyecanlıyım.”

Serinin yapımcılarından James Honeyborne da özellikle yeni bilimsel gelişmeler ışığında su altındaki canlılar ve yaşama dair yeni perspektiflerin geliştiğini; bu anlamda okyanusların hala merak uyandırıcı olduğunu vurguladı. Honeyborne, yedi bölümden oluşacak The Blue Planet II‘da inanılması güç yeni yerler; sıra dışı yeni davranış biçimleri ve çarpıcı yeni canlı türlerinin yer alacağını belirtti.