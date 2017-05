Beach House’dan yeni şarkı: “Chariot”

Bu yaz SubPop etiketiyle yayınlayacakları yeni albümlerinde daha önce yayınlamadıkları kayıtlara ve B-yüzü parçalarına yer verecek olan Beach House, albümden bir kayıt paylaştı.

Amerikalı dream pop topluluğu Beach House, eski albümlerinde yer vermediği ve daha önceki yıllarda kaydettiği çeşitli kayıtları, SubPop etiketiyle yayınlayacakları yeni albümleri B-Sides and Rarities‘de bir araya getiriyor. Kendileriyle aynı ismi taşıyan 2006 çıkışlı albüm Beach House’da yer alan gizli kayıtlardan birinin yer alacağı toplamada ayrıca, 2010 çıkışlı I Do Not Care for the Winter Sun ve 2014 çıkışlı Saturn Song albümlerinden de B-yüzü kayıtları müzikseverler ile buluşacak. Haziran sonunda yayınlanacak toplamada yer alacak “Chariot”ı aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.