Beak>’ten yeni şarkı: “Sex Music”

Geoff Barrow, Billy Fuller ve Will Young’dan oluşan Beak>, geçtiğimiz yıl yayınladığı Couple In A Hole filminin müziklerinin ardından yeni bir şarkıyla karşımızda.

Ekibe synthesizer ve gitarlarda geçtiğimiz yıl Matt Williams’ın yerine katılan Will Young eşliğinde kaydedilen ilk Beak> şarkısı olan “Sex Music”, prömiyerini geçtiğimiz günlerde BBC Radio’da yapmıştı. Grubun imzası haline gelen tekrar odaklı şarkı yapısını, silik ve kırılgan melodilerle ve sürükleyici davul – bas yürüyüşleriyle harmanlayan yeni Beak> şarkısı, aşağıdaki bağlantıdan Invada Records’ın Soundcloud hesabı üzerinden dinlenebilir.