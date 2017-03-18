Beaten Fame’den ilk video: “Dünya”

Elçin Orçun ve Güven Gültekin’in geçtiğimiz yıl bir araya geldiği ve ortaya çıkardıkları yeni projeleri Beaten Fame’in ilk single’ı “Dünya” klibiyle birlikte yayınlandı.

Daha önce reklam müzikleri yapan ve aynı zamanda One Might Stand ismi altında üretimlerini sürdüren Güven Gültekin’in müzisyen Elçin Orçun’la birlikte yer aldığı yeni projeleri Beaten Fame, Sony Music etiketiyle ilk single’ları “Dünya”yı geçtiğimiz haftalarda müzikseverler ile paylaşmıştı. Çok vakit kaybetmeden aynı parça için hazırladıkları ve İpek Ural imzası taşıyan ilk kliplerini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.