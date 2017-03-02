“Beauty and The Beast” filminden kısa bir sahne daha

Disney’in ünlü animasyon yapımlarının canlı aksiyon uyarlamalarının ilki Beauty and The Beast, 17 Mart’ta gösterime giriyor. Başrollerinde Emma Watson ve Dan Stevens’ın yer aldığı filmden kısa bir sahne görücüye çıktı.

Bill Condon’ın yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu ve seslendirmen kadrosunda Luke Evans, Ian McKellen, Ewan McGregor, Gugu Mbatha-Raw ve Stanley Tucci gibi isimler bulunuyor. Dan Stevens’ın canlandırdığı Beast’in Emma Watson’ın canlandırdığı Belle karakterini ısrarlı bir şekilde yemek için davet ettiği kısa sahneyi aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.