Ben Affleck, yoldaki “Batman” filmini yönetmeyeceğini açıkladı

Ünlü oyuncu ve yönetmen Ben Affleck, Batman v Superman: Dawn Of Justice filminde canlandırdığı Batman karakterinin sıradaki solo filminde hem başrol oyuncusu hem yönetmen hem de senarist olarak yer alacaktı. Dün bir açıklama yapan Affleck, söz konusu karakteri filmde gerektiği gibi canlandırabilmek için yönetmenlik görevini bıraktığını duyurdu.

Batman’in milyonlarca insanın kalbinde özel bir yeri olan karakterlerden biri olduğunu vurgulayan Affleck, bu rolü oynamak için tutku, odak ve verebileceği en iyi performansı vermesinin gerektiğini söyledi. Filmde başrol ve yönetmenlik görevlerini bir arada, gerekli seviyelerde yapamayacağını anladığını belirten Affleck, stüdyoyla konuşup yeni bir yönetmen bulma kararı aldıklarını dile getirdi. Warner Bros da yaptığı açıklamada Ben Affleck’in kararını desteklediklerini ve Batman filminde onunla çalışmak konusunda fikirlerinin değişmediğini duyurdu.

Joe Manganiello’nun Deathstroke karakteriyle karşımıza çıkacağı filmin yönetmen adayları arasında son olarak Dawn of the Planet of the Apes filmiyle karşımıza çıkan Matt Reeves’in öne çıktığı dedikoduları da konuşuluyor. Henüz söz konusu film için bir vizyon tarihi belirlenmiş olmasa da Ben Affleck’i Batman olarak izleyeceğimiz Justice League, 17 Kasım’da gösterime girecek.