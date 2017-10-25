Ben Mendelsohn, “Captain Marvel” filminin kötü karakteri oluyor

Marvel sinematik evrenine önümüzdeki iki yıl içerisinde eklenecek onlarca filmden biri olan Captain Marvel’ın oyuncu kadrosu şekilleniyor. Rogue One: A Star Wars Story filmindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Avustralyalı aktör Ben Mendelsohn da Captain Marvel‘da karşımıza çıkacak.

Brie Larson’ı başrolde izleyeceğimiz filmde Samuel L. Jackson da bir kez daha Nick Fury olacak. Daha önce Mendelsohn’la Mississippi Grind filminde de çalışan Anna Boden ve Ryan Fleck ikilisinin yönetmenliğini üstlendiği filmin, 2019’da vizyonda olması planlanıyor. Henüz hangi karakter olacağı doğrulanmış olmasa da filmin ana kötü karakterini Ben Mendelsohn’un canlandıracağı gelen haberler arasında.

Önümüzdeki yıl yeni Spielberg filmi Ready Player One ve Otto Barhust’un yeni Robin Hood uyarlamasında izleyeceğimiz Mendelsohn’un Captain Marvel filminde canlandıracağı karakterin, Skrull’ların lideri olmasına kesin gözüyle bakılıyor. 90’larda geçecek filmin oyuncu kadrosuyla ilgili gelişmelerin önümüzdeki haftalarda hızlanmasını bekliyoruz.