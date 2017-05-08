Benicio Del Toro ve Patricia Arquette’li bir mini dizi yolda

Başrollerinde Benicio Del Toro ve Patricia Arquette’i izleyeceğimiz yeni bir mini dizi geliyor. Showtime’da yayınlanacak Escape at Clinton Correctional isimli mini dizinin yönetmen koltuğunda da Ben Stiller yer alacak.

2015 yılında New York’ta gerçekleşen bir hapishane firarını konu edecek olan dizinin senaryosu da Brett Johnson ve Michael Tolkin tarafından yazılacak. Dizide Del Toro’nun canlandıracağı karakter söz konusu firarilerden biri ve aynı zamanda da bir katil olan Richard Matt olacak. Patricia Arquette’i izleyeceğimiz karakterse iki suçlunun kaçmasına yardımcı olan hapishane çalışanı Tilly Mitchell. Escape at Clinton Correctional, 8 bölümden oluşacak. Dizinin ne zaman yayınlanacağına ya da çekim takvimine dair bir açıklama yapılmadı.

Son olarak Zoolander 2 filminin yönetmenliğini üstlenen Stiller, şu sıralar bir başka televizyon yapımı için de hazırlıklarını sürdürüyor. Super Sad True Love Story isimli, ismiyle endişe veren bir dizinin de yönetmenliğini üstlenecek olan Ben Stiller, Escape at Clinton Correctional‘ın yapımcı kadrosunda da yer alacak.