Benny Boom’un Tupac Shakur biyografisi “All Eyez On Me”den bir fragman daha

16 Haziran’da gösterime girecek ve 1996 yılında henüz 25 yaşındayken hayatını kaybeden Amerikalı rapçi Tupac Shakur’un hayatını konu edecek All Eyez On Me filminden yeni bir fragman geldi.

Demetrius Shipp Jr.’ın Tupac’i canlandırdığı filmden yayınlanan yeni fragman, özellikle Tupac Shakur ve Notorios B.I.G. arasındaki gerginliklere odaklanıyor. Jeremy Haft, Steven Bagatourian ve Ed Gonzalez üçlüsünün senaryosunu yazdığı filmin yönetmenliğini de Wild For The Night ve Next Day Air gibi filmleriyle tanınan Benny Boom üstleniyor.

Geçtiğimiz sonbahar aylarında yayınlanması planlanan filmin vizyon tarihi bu yaza alındı. Aşağıdaki bağlantıdan yeni All Eyez On Me fragmanını izleyebilirsiniz.