Berlin merkezli topluluk Alcalica, 15 Nisan Cumartesi akşamı Borusan Sanat’ta

Dünya müziğini kendilerine has bir şekilde yorumlayan Berlinli topluluk Alcalica, geçtiğimiz yıl ertelenen konserlerini vermek üzere bu cumartesi Borusan Sanat sahnesinde olacak.

Doğu ve batının sayısız lokal seslerini parçalarında sentezleyen ve dünya müziğine yeni bir yorum getiren Alcalica, Yunanistan’dan Almanya’ya uzanan sayısız enstrüman ve seslerin bir araya gelmesini sağlıyor. Bugüne kadar Avrupa’da birçok şehirde konser veren ve çok farklı kültürdeki dinleyicilerle bir araya gelen Alcalica’nın sıradaki durağı, 15 Nisan Cumartesi akşamı Borusan Sanat olacak. Etkinlikle ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.