Beşinci “Pirates of Caribbean” filminden yeni fragman

Pirates of Caribbean serisinin beşinci filmi Dead Man Tell No Tales‘ten yeni bir fragman yayınlandı.

Joachim Rønning ve Espen Sandberg’in yönetmenliğini üstlendiği film, 26 Mayıs’ta gösterime giriyor. Filmin oyuncu kadrosunda, Johnny Depp, Orlando Bloom ve Geoffrey Rush gibi serinin önceki filmlerinden aşina olduğumuz isimler ve seride ilk kez bu filmde rol alacak Javier Bardem, Brenton Thwaites ve Kaya Rose Scodelario gibi oyuncular bulunuyor. Ayrıca Paul McCartney de kısa bir rolle filmde karşımıza çıkacak.

Jack Sparrow’un hayalet korsanların elinden kurtulmaya çalışacağı yeni Pirates of Caribbean filminden yayınlanan ikinci fragman aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.