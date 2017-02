Beşinci “Pirates of Caribbean” filminden yeni posterler

Joachim Rønning ve Espen Sandberg’in yönetmenliğini üstlendiği yeni Pirates of Caribbean filmi Dead Men Tell No Tales, 26 Mayıs’ta vizyona giriyor. Filmden, Johnny Depp’in canlandırdığı Jack Sparrow karakterini öne çıkaran üç yeni poster görücüye çıktı.

Pirates of Caribbean: Dead Men Tell No Tales‘in oyuncu kadrosunda Depp’le birlikte Javier Bardem, David Wenham, Orlando Bloom ve Brenton Thwaites gibi isimler bulunuyor. Bardem’in neredeyse tanınmayacak bir makyajla canlandırdığı Captain Salazar’ın kötü karakteri olacağı filmde Jack Sparrow da karşımıza aranan bir korsan olarak çıkacak.

Filmden yayınlanan yeni posterleri aşağıda görebilirsiniz.