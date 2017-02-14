Beşinci “Samurai Jack” sezonunun perde arkası ve yeni görüntüler

Genndy Tartakovsky’nin klasik çizgi serisi Samurai Jack, beşinci sezonuyla Adult Swim’de geri dönüyor. Geçtiğimiz günlerde ilk fragmanı görücüye çıkan serinin yeni sezonundaki müzik kullanımına odaklanan ve yeni görüntüler barındıran yaklaşık altı dakikalık bir video yayınlandı.

Serinin yaratıcısı Tartakovsky’yle birlikte, Samurai Jack müziklerinin bestecisi Tyler Bates’le yapılan röportajlarla birlikte, serinin yaratım sürecine farklı bir açıdan bakma şansı sunan videoda birçok yeni sahne de ilk kez görücüye çıkıyor. Adult Swim aracılığıyla yayınlanan, yeni Samurai Jack sezonunun perde arkasına odaklanan video aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.

Son zamanların en heyecanlı geri dönüşlerinden birine imza atacak olan Samurai Jack, 11 Mart’ta yeni sezonunun ilk bölümüyle Adult Swim’de olacak. Önceki sezonlarına nazaran daha karanlık bir atmosferle geri dönecek olan Samurai Jack‘in beşinci sezon fragmanını da aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.