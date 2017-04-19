Big Star Games’ten “Reservoir Dogs” video oyunu geliyor

Birçok sinema filmi ve televizyon yapımının video oyunlarının piyasaya sürüldüğü bugünlerde, Big Star Games epey merak uyandıran bir hamleye imza attı. Quentin Tarantino’nun kült filmi Reservoir Dogs‘un video oyunu uyarlamasından ilk görüntüler Youtube’da yerini aldı.

Daha önce The Fist of Jesus oyunuyla ses getiren Big Star Games, Reservoir Dogs: Bloody Days ismini taşıyan yeni oyununu 18 Mayıs’ta satışa çıkarıyor. 1992 yapımı filmin ana karakterlerinin yeniden canlandırıldığı oyundan yayınlanan ilk görüntüler, maalesef söz konusu karakterlerin filmdeki hallerine pek benzemediği gerçeğini de gözler önüne seriyor.

Steam’de satışa sunulacak olan oyundan yayınlanan video da hem sinematik olarak kurgulanmış bölümler hem de oyunun içinden alınmış görüntüler yer alıyor.