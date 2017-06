Bill Murray’den Van Morrison yorumu: “When Will I Ever Learn To Live In God?”

Önümüzdeki son baharda yayınlanacak klasik müzik albümü ile müzikal kariyerini resmi olarak başlatan Bill Murray, ilk kez sahne aldığı konserinde Van Morrisson parçası yorumladı.

New World ismini taşıyan ilk albümünü eylül ayında yayınlayacak olan Bill Murray, geçtiğimiz gün katıldığı bir festivalde kısa bir performans sergiledi. Almanya’daki Dresden Müzik Festivali’nin konuğu olan sanatçı, klasik müzik türündeki üretimlerinin yer alacağı albümdeki kayıtlar dışında bir performans sergileyen Murray, Van Morrisson’ın “When Will I Ever Learn To Live In God?” parçasını yorumlamasıyla katılımcıları şaşırttı. Performansının sonunda izleyicilere gül atan sanatçının performansını bir izleyicinin gözünden, aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.