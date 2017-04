Billy Eichner ve Seth Rogen, yeni “The Lion King” filminin seslendirme kadrosunda

Disney’in klasik animasyon filmlerinin canlı aksiyon uyarlamaları için hazırlıkları sürüyor. 2019 yılında vizyona girecek ve yönetmenliğini Jon Favreau’nun üstleneceği yeni The Lion King filminde Timon ve Pumbaa karakterlerini seslendirecek isimler Billy Eichner ve Seth Rogen oldu.

Geçtiğimiz ay vizyona giren Beauty and the Beast filminde olduğu gibi yarı animasyon kurgusuyla izleyicilerle buluşacak olan The Lion King filmi, orijinal animasyon yapımın 25. yılında vizyona giriyor olacak. Filme daha önce katılan Donald Glover, Simba karakterini; James Earl Jones da Mufasa’yı seslendirecek.

Parks and Recreation dizisinde canlandırdığı Craig karakterinin yanı sıra Bob’s Burgers‘ın kütüphanecisi Mr. Ambrose’u da seslendiren Billy Eichner, yeni The Lion King filminde mirket karakter Timon’u; son yıllarda oyunculuğunun yanı sıra çeşitli film, dizi ve belgesellerdeki yönetmen olarak da karşımıza çıkan Seth Rogen da yaban domuzu olan Pumbaa’yı seslendirecek. Filmin en eğlneceli karakterleri olan ikilinin, ünlü The Lion King şarkısı “Hakuna Matata”yı seslendiren karakterler olması, Eichner ve Rogen ikilisinden şarkının yeni bir yorumunu dinleyecek olmamıza da işaret ediyor.

Özellikle bir başka Disney klasiği The Jungle Book‘un yeniden çekimiyle otoritelerden tam puan alan Jon Favreau’nun The Lion King için doğru bir seçim olduğu şüphesiz. Şu sıralar çekimleri devam eden iki The Avengers filminin yapımcı kadrosunda bulunan Favreau, Big Bang Theory‘nin spin-off dizisi Young Sheldon‘ın da yönetmen ve yapımcıları arasında bulunuyor.