BİNA / Bant Mag. Havuz, birinci yaşını 1 Kasım’da kutluyor

Kadıköy Kadife Sokak’ta yeme-içme kültürü ve güzel hislere adanmış bir mekan olarak kurgulanan BİNA ve geride kalan bir yılda onlarca gösterime, konsere, partiye, söyleşiye ve sergiye ev sahipliği yapan Bant Mag. Havuz’un ilk yaş gününü 10 DJ’lik bir maraton ve Islandman’in dillere destan canlı performansıyla kutlayacağız. Birlikte nice güzel senelere!

Islandman (Konser): 20:00-21:00

DJ setler: 21:00-02:00

Aylin Güngör

J. Hakan Dedeoğlu

Çerikunda

Ekin Sanaç

Ali Güçlü Şimşek

Melikşah Altuntaş

Haluk Damar

Cem Kayıran

Sadi Güran

Deniz Bankal

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