Bir fil ve bir insanın ilginç dostluğunu konu eden “Pop Aye”dan ilk fragman

Singapurlu yönetmen Kirsten Tan’ın ilk uzun metraj filmi olan Pop Aye, uzun yıllardır görmediği filine bir gün sokakta rastlayan ve sonrasında beklenmedik bir yolculuğa atılan bir karakteri merkezine alıyor. Galasını Sundance Film Festival’da yapacak olan Pop Aye‘dan ilk fragman yayınlandı.

Tayland’da, çocukluk yıllarını beraber geçirdiği fili sokakta gördükten sonra onu yanından ayırmamaya başlayan Thana isimli karakter, Popeye ismini verdiği söz konusu fille birlikte çocukluğunu geçirdiği yere doğru bir yolculuğa çıkıyor. Ülkeyi boydan boya kat eden ikilinin hikayesini konu eden film, son yılların en sıra dışı yol filmlerinden biri olacak gibi gözüküyor.

Başrollerinde Thaneth Warakulnukroh, Penpak Sirikul ve Bong isimli filin yer aldığı film, 19 Ocak’ta dünya galasını yapacağı Sundance Film Festival’da drama bölümünde yarışacak.Geride kalan on yılda, özellikle Asya’da birçok festivalde gösterilen ve ödüller toplayan kısa filmlere imza atan Kirsten Tan’ın yazıp yönettiği Pop Aye‘ın ilk fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.