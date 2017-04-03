Björk, “Notget” klibinin VR versiyonunu yayınladı

Geride kalan yıllarda birçok farklı disiplinde müzik ve yeni teknolojileri kesiştiren çalışmalara imza atan Björk, VR kliplerine bir yenisini daha ekledi. 2015 yılında yayınlanan Vulnicura albümünde yer alan “Notget” parçası için geçtiğimiz yıl yayınlanan nefis klibin VR versiyonu da görücüye çıktı.

Daha önce UNKLE için yaptıkları nefis videolarla tanınan Warren Du Preez & Nick Thornton Jones ikilisinin ellerinden çıkan klibin yeni versiyonunda Björk’ün dijital yansıması olan karakteri şarkı söylerken ve çeşitli fiziksel değişiklikler geçirirken görüyoruz.

Björk’ün Vulnicura albümü öncesindeki serüvenini ve VR deneyimini müziğine entegre etmesini redbull.com/muzik için hazırladığımız Çizgi Hikaye serisinde Sadi Güran’ın illüstrasyonlarıyla anlatmıştık. Albümün prodüktörlerinden Arca’nın bir süredir Björk’le yeni albüm çalışmalarında olduğu biliniyor.