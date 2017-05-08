“Blade Runner 2049″dan yeni fragman

Harrison Ford ve Ryan Gosling’in başrollerinde yer aldığı Blade Runner 2049, Ridley Scott’ın bilim kurgu harikası filminin 35 yıl sonra çekilen devam filmi. Sicario, Arrival ve Prisoners gibi filmleriyle son yılların dikkat çekici yönetmenlerinden biri olan Denis Villeneuve’ün yönetmenliğini üstlendiği Blade Runner 2049′dan yeni bir fragman geldi.

Orijinal filmin de başrolünde yer alan Harrison Ford’un bir kez daha Rick Deckard karakteriyle kamera karşısına geçtiği filmde Ana De Armas, Robin Wright ve Jared Leto gibi isimler de rol alıyor. Hampton Fencher ve Michael Green ikilisinin senaristliğini üstlendiği Blade Runner 2049, Ryan Gosling’in canlandıracağı Officer K isimli yeni bir karakteri merkezine alıyor. 30 yıla yakın süredir kayıp olan Rick Deckard’ı bulmaya çalışan Officer K’in macerasını konu edecek film, 6 Ekim tarihinde vizyonda olacak.

Birçok devam filminin vizyona gireceği 2017 yılının en merak uyandıran yapımlarının başında gelen Blade Runner 2049‘dan yayınlanan yeni fragman aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.