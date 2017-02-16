Blanck Mass’ten yeni klip: “Please”

Geçtiğimiz kasım ayında gerçekleşen Red Bull Music Academy İstanbul kapsamında sahne alan Blanck Mass, 3 Mart’ta yayınlanacak yeni albümü World Eater‘ın ilk klibini yayınladı.
Sacred Bones etiketiyle yayınlanacak olan albüm, Fuck Buttons üyesi Benjamin John Power’ın solo projesiyle yayınladığı üçüncü uzunçalar olacak. Geçtiğimiz yıl FaltyDL’in “Whisper Diving” klibiyle karşımıza çıkan Michael Tan’in yönetmenliğini üstlendiği yeni Blanck Mass klibi, geçtiğimiz haftalarda yayınlanan “Please” isimli şarkı için çekilmiş.