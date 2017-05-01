Bloc Party solisti Kele Okereke’den yeni bir şarkı: “Yemaya”

Son solo albümünü 2014 yılında yayınlayan Bloc Party solisti Kele Okereke yeni bir şarkıyla karşımızda.

Daha önceki solo yayınlarını Kele ismiyle yapan müzisyen, yeni şarkısıyla birlikte tam ismini kullanmaya karar verdiğini de açıkladı. Eşiyle birlikte çocuk sahibi olmaya karar vermelerinden aldığı ilhamla şarkıyı yazdığını söyleyen Kele Okereke, şarkının olası bir yeni albüme ait olup olmadığına dairse bir açıklama da bulunmadı.

Afrika’daki Yoruba kabilesinin dininde okyanusun anne tanrıçası olan Yemaya’dan ismini alan şarkı, müzisyenden şimdiye dek dinlediğimiz en dingin ve atmosferik şarkılardan biri.

Okereke’nin lideri olduğu indie rock grubu Bloc Party de uzun bir aranın ardından geçtiğimiz yıl yenilenmiş kadrosuyla Hymns isimli beşinci stüdyo albümünü yayınladı. Özellikle vokal melodilerinde farklı arayışlar ve denemelerin öne çıktığı albüm genel olarak müzik otoriteleri tarafından beklentilerin altında bulunsa da, Kele Okereke’nin bir sonraki solo albümünde bizi farklı esintilerin beklediğine işaret ediyor.