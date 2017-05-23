“Blue Velvet” filminin Angelo Badalamenti imzalı müzikleri plak formatında yayınlanıyor

David Lynch filmi Blue Velvet‘ın Angelo Badalamenti imzalı müzikleri, uzun bir aranın ardından plak formatında yeniden basılıyor. Fire Records etiketiyle yayınlanacak albüm, 18 Eylül’de raflarda olacak.

Usta yönetmenin birçok filminde birlikte çalıştığı Badalamenti’nin Dmitri Şostakoviç’in 15. Senfoni‘sinden ilham alarak bestelediği müziklerin yeni baskısı için sınırlı sayıda çift renkli özel bir format da tasarlandı. An itibariyle Fire Records’ın web sitesinde ön satışı başlayan albüm hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz. 1986 yılında vizyona giren Blue Velvet, Isabella Rossellini, Kyle MacLachlan ve Dennis Hopper gibi oyuncuları bir araya getiriyordu.

İngiliz plak şirketi Fire Records, bu yaz itibariyle film ve dizi müzikleri yayınlamaya başlıyor. Tangerine Dream üyesi Paul Haslinger imzalı Halt & Catch Fire müzikleri ve ardından da Richard Linklater filmi A Scanner Darkly‘nin müziklerini plak formatında satışa sunacak olan Fire Records, söz konusu seriye Blue Velvet‘la devam edecek. Fire Records ekibinden James Nicholls’la yaptığımız röportajı, Bant Mag.’in yeni sayısında okuyabilirsiniz.