Bob Dylan, Michael Jackson, Samuel Beckett ve nicesine dair efsaneleri konu eden “Urban Myths”ten fragman

Sky Arts’ta yayınlanacak bir seri olarak kurgulanan Urban Myths, Bob Dylan’dan Michael Jackson’a; Muhammad Ali’den Elizabeth Taylor’a birçok isme dair anlatılan -kısmen- doğru hikayeleri bir araya getiren bir komedi. Oyuncu kadrosunda Joseph Fiennes, Rupert Grint, Brian Cox ve Eddie Marsan gibi isimleri bulunduran seriden merak uyandıran bir fragman görücüye çıktı.

Ben Palmer’ın yönetmenliğini üstlendiği seri sekiz bölümden oluşacak. İlk bölümü 19 Ocak’ta yayınlanacak olan Urban Myths, Michael Jackson’ı canlandıracak oyuncu olarak beyaz bir aktörün (Joseph Fiennes) seçilmiş olmasıyla da tartışma yaratmıştı. Tarihe farklı şekillerde ismini yazdırmış Andre The Giant, Samuel Beckett, Adolf Hitler, Marlon Brando gibi isimlere dair efsaneleşmiş hikayeleri eğlenceli bir şekilde anlatacak olan Urban Myths‘in yeni fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.