Bobby Cannavale, üçüncü “Mr. Robot” sezonunda

Bir sezon süren HBO yapımı Vinyl ve Marvel filmi Ant-Man‘deki performanslarıyla akıllarda yer eden Bobby Cannavale, Mr. Robot‘un merakla beklenen üçüncü sezonunda rol alacak. Cannavale, dizide Irving isimli bir ikinci el araba satıcısını canlandıracak.

Dizinin senaristi Sam Esmail’in tamamını yöneteceği 10 bölümden oluşacak yeni Mr. Robot sezonu, maalesef kısa bir gecikmeyle yayınlanacak. İlk iki sezonu yaz aylarında görücüye çıkan dizi, bu kez ekimde izleyicilerle buluşacak. Oyuncu kadrosunda Rami Malek, Carly Chaikin, Portia Doubleday ve Grace Gummer gibi isimlerin yer aldığı Mr. Robot, bugüne dek iki Emmy kazandı. Dizinin Mac Quayle imzalı müzikleri 2016 yılında “En İyi Müzik” ödülünü kazanırken; başrol oyuncusu Rami Malek de aynı yıl Drama dalında “En İyi Erkek Oyuncu” seçilmişti.

Bobby Cannavale, bu yıl vizyona girecek birçok ilginç filmde de karşımıza çıkacak. Başrollerinde Dwayne Johnson ve Jack Black’in yer almasıyla endişe veren yeni Jumanji filmi; John Turturro’nun yönetmenliğini üstlendiği Big Lebowski spin-off filmi Going Places ve başrollerini Vera Farmiga ve Christopher Lloyd’la paylaşacağı komedi filmi Boundaries, Amerikalı oyuncunun yakın dönemde karşımıza çıkacak filmleri arasında bulunuyor.