“BoJack Horseman”ın Funko Pop! figürleri satışa çıkıyor

Popüler kültürden birçok karakterin kocaman gözlü figürlerini piyasaya sunan Funko’nun Pop! serisine son katılan BoJack Horseman oldu. Raphael Bob-Waksberg’in bu yaz dördüncü sezonuyla yayında olacak animasyon dizisi BoJack Horseman‘ın ana karakterlerinin Funko Pop! figürleri görücüye çıktı.

Şimdiye dek Rick & Morty, Sherlock, Twin Peaks, The Rugrats, TMNT gibi birçok kült dizi ve çizgi filmin karakterlerinin figürlerini satışa sunan Funko’nun BoJack Horseman serisinde diziye ismini veren karakterle birlikte Todd Chaves, Princess Carolyn, Mr. Peanutbutter ve Diane Nguyen’in figürleri bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl Critics’ Choice Awards’tan “En İyi Animasyon Serisi” ödülüyle ayrılan BoJack Horseman‘ın seslendirme kadrosunda Will Arnett, Aaron Paul, Amy Sedaris ve Alison Brie bulunuyor. Eğlenceli olduğu kadar depresif ve moral bozucu detayları da içinde barındıran dizinin dördüncü sezonu için bekleyiş sürüyor.

Funko Pop!’un BoJack Horseman figürlerini aşağıda görebilirsiniz.