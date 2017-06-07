Bomontiada’daki TV+ ile Açık Havada Başka Sinema gösterimleri “David Lynch: The Art Life” ile devam ediyor

31 Mayıs – 16 Ağustos tarihleri arasında Bomontiada’da dünya sinemasından heyecan verici yapımlar ücretsiz olarak gerçekleşecek gösterimlerle izleyicilerle buluşuyor. TV+ ile Açık Havada Başka Sinema adıyla gerçekleşen gösterimlerin ikinci haftasında, David Lynch: The Art Life belgeseli bugün izlenebilir.

Elephant Man, Mulholland Drive, Twin Peaks ve Blue Velvet gibi kült mertebesine ulaşmış sinema ve televizyon yapımlarıyla tanınan David Lynch’in sanat anlayışını şekillendiren unsurları, çocukluk yıllarını ve yaratıcı süreçlerini konu eden belgesel Jon Nguyen imzası taşıyor. Bu akşam (7 Haziran) saat 21:30’da gerçekleşecek gösterimin Facebook sayfasına buradan ulaşabilir; aşağıdaki bağlantıdan da filmin fragmanını izleyebilirsiniz.