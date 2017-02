Bonnie “Prince” Billy’den yeni şarkı: “Treasure Map”

Amerikalı folk müzisyeni Bonnie “Prince” Billy, 5 Mayıs’ta yayınlanacak yardım amaçlı bir toplama albümde yer alacak şarkısıyla karşımızda.

Son olarak 2014 yılında Singer’s Grave – A Sea Of Tongues albümünü yayınlayan Bonnie “Prince” Billy, Mississippi merkezli plak dükkanı End Of All Music’in organizasyonuyla Southern Poverty Law Center yararına derlenen dört parçalık albüme “Treasure Map” isimli şarkısıyla dahil oldu. Albümde yer alacak diğer sanatçılar da Adam Torres, William Tyler ve Patterson Hood.

Yeni Bonnie “Prince” Billy parçasını aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.