Bora Akıncıtürk ve Berk Çakmakçı’nın “Beğeni Perdesi” sergisi, OJ’de açılıyor

Bugüne dek karşımıza işitsel ve görsel birçok farklı projeyle karşımıza çıkan Bora Akıncıtürk ve Berk Çakmakçı, ilk ikili sergileriyle karşımıza çıkıyor. Beğeni Perdesi ismini taşıyan sergi, yarın (17 Şubat) saat 18:00’de ziyarete açılıyor.

Asmalımescit’te konumlanan OJ’de görülebilecek olan sergi, interaktif kurgusuyla fazlasıyla merak uyandırıyor. 3 Mart’a kadar özel randevu alarak görülebilecek olan serginin tanıtım metni, sergiyi gezenlerden kısa bir ödevi yerine getirmelerini talep ediyor.

HOŞGELDİN

Ailemizin bir parçası olmandan memnuniyet duyuyoruz. Psionic olarak gelişime önem veriyoruz, ve eş-yerleşimsel açılıma inanıyoruz.

Hedefimiz, tekno-bilişsel zirvene ulaşman, ve yöntemlerimizin tam potansiyelini fark etmen. Başarını sürekli kılabilmek için, adaptasyon becerilerini ve spekülatif öngörünü ön planda tutmanı öneririz. İlk 6 gün içinde KÖP (Kişisel Öğrenim Programı)’ünde bulacağın 3 kısa Çalışan Katılım Ödevini tamamlamanı rica ederiz.

Herhangi bir sorunuz olursa bölge süpervizörünüzle temas kurmaktan çekinmeyin.

Petek SENSİN,

Kovan HEPİMİZ.

İşe Alma Departmanı

Psionic Inc.

Sergiyle ilgili detaylar için buraya; OJ’in web sayfası için de buraya tıklamanız yeterli.