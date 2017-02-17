Bora Dayanıklı’nın projesi Electric Bliss’ten bir single daha: “Wet”

Londra’da yaşayan müzisyen ve sanatçı Bora Dayanıklı’nın projesi Electric Bliss’in geçtiğimiz ay yayınlanan single’ı “Fresh”in ardından yeni parçası da yayınlandı: “Wet”.

2014 yılında sinema eğitimi için gittiği Londra’da yaşamaya başlayan Bora Dayanıklı, kendi kurduğu stüdyosunda yaptığı üretimlerin yer aldığı ilk albümü Neon Surfer‘ı, Electric Bliss ismiyle geçen yıl yayınlamıştı. Kayıtlarını kendisinin gerçekleştirdiği parçalar yayınlamaya devam eden Electric Bliss, yeni single’ı “Wet” ile karşımızda. Electric Bliss’in kayıtlarını tamamını dinlemek için Spotify sayfasına buradan, tüm gelişmelerden haberdar olmak için ise Facebook sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.