Brad Pitt, Ben Kingsley ve Tilda Swinton’lı Netflix filmi “War Machine”den ilk teaser

Netflix ses getiren dizilerinin yanına büyük prodüksiyonlu filmleri de eklemeyi sürdürüyor. 26 Mayıs’ta yayınlanacak ve yönetmenliğini Animal Kingdom‘la tanınan David Michôd’un üstlendiği War Machine, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken bir film.

ABD’nin Afganistan’daki savaş politikalarını eleştiren bir komedi olan War Machine‘de Brad Pitt ‘başarılı’ ve ‘karizmatik’ bir generali canlandırıyor. ABD Başkanı’yla belli aralıklarda iletişim kuracağı özel bir görev için Afganistan’a gönderilen General Stanley McChrystal rolüyle izleyeceğimiz Brad Pitt’e söz konusu filmde eşlik edecek oyuncular arasında Tilda Swinton, Ben Kingsley, Topher Grace ve Will Poulter bulunuyor.

Michael Hastings’in aynı isimli kitabından uyarlanan film, Netflix’in önümüzdeki yıl için Oscar’a aday gösterilmesini planladığı ve yüksek beklentiler taşıdığı yapımlarından biri. Yıl boyunca söz konusu platformda bir hayli iddialı uzun metraj filmler karşımıza çıkacak.

War Machine‘den yayınlanan yeni teaser, aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.