Brad Pitt’in başrolünde yer aldığı Netflix filmi “War Machine”den kısa bir sahne

Michael Hastings romanı The Operators‘tan uyarlanan yeni Netflix filmi War Machine; Brad Pitt, Ben Kingsley, Tilda Swinton ve Topher Grace gibi isimleri bir araya getiren oyuncu kadrosuyla büyük merak uyandırıyor. 26 Mayıs’ta izleyiciyle buluşacak olan filmden kısa bir sahne internetteki yerini aldı.

Müzikleri Nick Cave ve Warren Ellis ikilisi tarafından hazırlanan War Machine, ABD’nin Afganistan’daki savaş politikalarını eleştiren bir komedi. Son dönemde dizileriyle olduğu kadar iddialı uzun metraj filmlere de bünyesinde yer vermeye başlayan Netflix’in 2017 takviminin en büyük bütçeli filmlerinden biri olan War Machine‘in yönetmenliğini ise David Michôd üstleniyor. Son olarak 2014 yılında vizyona giren Robert Pattinson ve Guy Pearce’lı The Rover‘la karşımıza çıkan yönetmen, War Machine‘in uyarlama senaryosunu da yazdı.

ABD Başkanı’yla belli aralıklarda iletişim kuracağı özel bir görev için Afganistan’a gönderilen General Stanley McChrystal rolüyle izleyeceğimiz Brad Pitt’in performansı, filme dair en büyük merak unsurlarından biri. War Machine’den görücüye çıkan bir dakika uzunluğundaki “You Got Your Troops” isimli sahnede, General Stanley McChrystal’ı askerleriyle konuşurken görüyoruz.