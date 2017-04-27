Brad Pitt’li Netflix filmi “War Machine”in müzikleri Nick Cave ve Warren Ellis’ten

Nick Cave ve Warren Ellis, The Proposition, Hell Or High Water ve Lawless gibi filmler için yaptıkları harika müziklerin ardından Netflix’in merak uyandıran yeni filmi War Machine‘in müziklerine de imza attı.

Avustralyalı müzisyen Nick Cave’le hem The Bad Seeds hem de Grinderman gruplarında bir arada çaldıkları Warren Ellis, şimdiye kadar yirmi civarında sinema filmi, tiyatro oyunu ve belgesel için müzikler besteledi. İkilinin son çalışması, National Geographic belgeseli MARS‘ın müzikleri olmuştu.

26 Mayıs’ta yayınlanacak War Machine, Michael Hastings’in 2012 yılında yayınlanan romanı The Operators‘tan uyarlanıyor. Son dönemde diziler olduğu kadar büyük prodüksiyonlu filmleriyle de dikkat çeken Netflix’in bu yılki programının en merak uyandıran yapımlarından olan War Machine‘in yönetmenliğini David Michôd üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Brad Pitt, Ben Kingsley, Tilda Swinton ve Topher Grace gibi isimlerin bulunduğu filmin fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.