“Breaking Bad”in çekildiği evin sahipleri hayranların pizza fırlatmasından isyan etti

Televizyon tarihine damgasını vuran yapımlardan biri olan Breaking Bad’i bu kez ilginç bir detayla anıyoruz. Dizide Walter White karakterinin yaşadığı evin gerçek sahipleri, hayranların saçma davranışlarda bulunmalarından sıkıldıklarını ve artık ev için başka önlemler alacalarını duyurdu.

İlk sezonu 2008 yılında yayınlanan ve beş sezon boyunca izleyiciler buluşan Breaking Bad, 2013’te sona ermesinin ardından birçok gelişmeyle karşımızda olmuştu. Ancak bu kez dizinin ikon haline gelen karakteri Walter White’ın yaşadığı ev, ilginç bir haberle karşımızda. Evin sahipleri Walter White’ın evinin önünde fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçiler kadar basit olmayan bir problem ile karşı karşıya. Walter White’ın çatıya pizza fırlatma sahnesini taklit etmek isteyen ziyaretçiler, bir süredir evin sahiplerini kızdırıyor. Bu sebeple, evin sahipleri önlem olarak evin etrafına demirden çitler yaptırma kararı almış. Walter White’ın meşhur pizza fırlatma sahnesini bir kez daha hatırlayalım.